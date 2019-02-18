السعودية اليوم / شيخ الأزهر يلتقي مبعوث رئيس المالديف والوفد الوزاري المرافق



القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم بمقر المشيخة بالقاهرة، وفدًا من جزر المالديف ضم كلًا من رئيس ديوان رئيس المالديف علي زاهر، ووزير الشؤون الإسلامية أحمد زاهر علي ووزيرة التربية والتعليم عائشة علي.

وأكد الدكتور الطيب خلال اللقاء أن الأزهر يقوم بجهوده الدعوية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقًا من رسالته ودوره في الحفاظ على منهج الإسلام الصحيح وحماية المسلمين من الانحرافات الفكرية التي تستهدفهم.

// انتهى //

19:46ت م

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القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسالتقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم بمقر المشيخة بالقاهرة، وفدًا من جزر المالديف ضم كلًا من رئيس ديوان رئيس المالديف علي زاهر، ووزير الشؤون الإسلامية أحمد زاهر علي ووزيرة التربية والتعليم عائشة علي.وأكد الدكتور الطيب خلال اللقاء أن الأزهر يقوم بجهوده الدعوية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقًا من رسالته ودوره في الحفاظ على منهج الإسلام الصحيح وحماية المسلمين من الانحرافات الفكرية التي تستهدفهم.// انتهى //19:46ت م0292

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