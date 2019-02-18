شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18*2*2019 والان مع التفاصيل

تباين سعر الريال السعودى في السوق المصري اليوم الاثنين 18-2-2019 أمام الجنيه المصري، وجاءت الاسعار في البنوك على النحو التالي:

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

واصلت اسعار الريال السعودى استقرارها حيث سجل سعر الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.69 جنيها، وقدم بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.68 جنيها.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي 4.66 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.69 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي 4.67 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى. 4.69 جنيها للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي 4.67 جنيها للشراء.

سجل سعر الريال السعودى 4.70 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي 4.63 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.68 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوناني

سجل الريال السعودي 4.64 جنيها للشراء.

سجل الريال السعودى 4.70 جنيها للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18*2*2019

