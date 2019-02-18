السعودية | ديوان المراقبة العامة يطلق عدداً من البرامج التدريبية لمنسوبي الجهات الحكومية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:59 مساءً, 18 فبراير 2019 م

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انطلق في مقر ديوان المراقبة العامة بالرياض أمس , البرنامج التدريبي “الممارسة العملية للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية”، وهو أول البرامج التي وضعها الديوان ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، لتدريب منسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان ، وفقا للخطة التي وضعها المركز بتقديم أربعة برامج تدريبية خلال العام المالي لحالي 1440 / 1441 هـ ، وذلك في المركز الرئيسي في الرياض وفرعي الديوان بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ، وهي :- – الممارسة العملية للمراجعة الداخلية, أساسيات المحاسبة الحكومية, الإدارة المالية, الرقابة على الأداء .

وتتضمن البرامج الأربعة (27) دورة تدريبية تم اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية.

ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، وتحسين أداء موظفي وحدات المراجعة الداخلية فيها، وتمكين المتدرب من اتخاذ القرار وذلك عن طريق توفير البيانات التحليلية اللازمة، مع تعريفه بالمشاكل المالية التي تواجه الجهة التي يعمل لصالحها وسبل معالجتها، واكسابه المعرفة بكتابة التقارير المالية الخاصة بها، واطلاعه على تجارب الديوان الخاصة بأعمال الرقابة على الأداء وكيفية كتابة التقارير الخاصة به.

وأوضح نائب رئيس الديوان المساعد لشؤون الفروع عثمان اليحيا خلال افتتاحه للمرحلة الأولى من البرنامج, أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار حرص الديوان على تعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته ، وتوسيع دوره في مشاركة تلك الجهات لتطوير أداء منسوبيها العاملين في الشؤون المالية والمراجعة الداخلية مما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام .

وكان الديوان ممثلاً بالإدارة العامة للتطوير الإداري والمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء وبمتابعة من معالي رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، قد أكمل خلال الفترة الماضية،التحضير لانطلاقة البرامج المذكورة ،حيث تم إعداد الحقائب التدريبية ، وتجهيز قاعات تدريب متطورة تتوفر فيها جميع الخدمات والإمكانيات والمستلزمات والوسائل الحديثة المستخدمة في التدريب وذلك لضمان توفير بيئة تدريبية مناسبة، مع توفير مواقف خاصة لسيارات المتدربين، وتكليف طاقم متكامل من المختصين في الديوان لتقديم العون والمساعدة للملتحقين بالدورات.

