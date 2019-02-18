شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان تثبت عمق وصلابة العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد سفير المملكة لدى أميركا، الأمير خالد بن سلمان، أن باكستان دولة إسلامية رائدة لها دور محوري في المنطقة.

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ورأى أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشقيقة باكستان تثبت عمق وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين، وتأتي لدفع هذه العلاقات نحو آفاق أوسع، وتأكيدًا على أهمية دور باكستان والعلاقة الخاصة بين شعب المملكة والشعب الباكستاني الشقيق.

وزار الأمير محمد بن سلمان باكستان أمس الأحد، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء عمران خان، كما اتجه اليوم إلى القصر الرئاسي على عربة تجرها الخيول وفقًا لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.



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