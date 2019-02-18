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شكرا لقرائتكم لأهالي عسير والباحة: الضباب قادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب على منطقة عسير، وتحديدًا أبها وتشمل السودة وخميس مشيط والنماص ومحايل والأجزاء المجاورة.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة 9 مساءً اليوم الاثنين وحتى التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء.
وفي الباحة، حذرت الأرصاد من نفس الحالة على المنطقة، وتحديدًا بلجرشي والمخواة والأجزاء المجاورة.
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