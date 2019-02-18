شكرا لقرائتكم لأهالي عسير والباحة: الضباب قادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب على منطقة عسير، وتحديدًا أبها وتشمل السودة وخميس مشيط والنماص ومحايل والأجزاء المجاورة.

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ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة 9 مساءً اليوم الاثنين وحتى التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وفي الباحة، حذرت الأرصاد من نفس الحالة على المنطقة، وتحديدًا بلجرشي والمخواة والأجزاء المجاورة.



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