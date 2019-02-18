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شكرا لقرائتكم حصيلة 48 ساعة قضاها الأمير محمد بن سلمان في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
حملت الزيارة التاريخية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، حصيلة كبرى في قطاعات عديدة.
وبحسب إنفوجرافيك “متابعات الخليج 365“، جاءت حصيلة الـ48 ساعة التي قضاها ولي العهد في باكستان، لتؤكد تطوير العلاقات العسكرية والأمنية في الميدان لتحقيق الأهداف المشتركة، ومحاربة التطرف والإرهاب، وتجنب تسييس نظام التصنيف في الأمم المتحدة، وأيضًا تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما تضمنت إنشاء مجلس تنسيق مشترك رفيع المستوى بين المملكة وباكستان يرأسه من الجانب السعودي ولي العهد ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتجاوز 20 مليار دولار، وتعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان ليتمكن ملايين اللاجئين من العودة إلى بلادهم، وتعزيز الحوار والاحترام بين أتباع الديانات المختلفة لتعزيز السلام.
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