شكرا لقرائتكم الديوان الملكي : وفاة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: “بيان من الديوان الملكي” Advertisements انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه- إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14/ 6/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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