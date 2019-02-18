شكرا لقرائتكم أمير الشمالية يتفقد ميدانيًّا أحياء وشوارع طريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, أحياء محافظة طريف ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً سموه بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي.

وتجول سموه داخل أحياء الخالدية وأحياء العزيزية والشفاء، مؤكداً أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة.

وشدد على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز .



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