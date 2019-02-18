الان تتابع تحذير من “المرور” للشاحنات: الدخول أو الخروج إلى المدن في الأوقات غير المسموح بها “مخالفة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت هيئة المرور، تغريدة على “تويتر”، تجدد تحذيرها للشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمهما من الدخول إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة مرورية.

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