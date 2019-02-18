الان تتابع الأرصاد: موجة برد تضرب معظم مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 19/2/2018 في المملكة، قائلة: من المتوقع أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على مناطق “حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، الشرقية”.
وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الأجزاء الشمالية من الرياض، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.
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