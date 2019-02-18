التحقق من المخالفات المرورية فى السعودية عبر بوابة أبشر

يبحث الكثير من زوارنا الكرام عن التحقق من المخالفات المرورية فى محرك البحث “جوجل”، وقد سهلت المملكة العربية السعودية كثيراً على جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة فى هذا الشأن، فأنت الآن عبر بوابة أبشر ستتمتع بإنجاز الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني بسيط، ومن أبرز هذه الخدمات التى تتم الآن بشكل إلكتروني سهل خدمة التحقق من المخالفات المرورية التي ارتكبتها أثناء قيادة سيارتك، وكنا قد كتبنا لكم فى مقال سابق عن كيفية الإعتراض على المخالفات المرورية، والآن نوضح لكم فى هذا المقال كيفية التحقق من المخالفات المرورية، فتابعونا.

التحقق من المخالفات المرروية

كان قد تعب الكثير من المواطنين السعوديين فى السابق من ضياع الوقت والجهد للإستعلام والتحقق من المخالفات المرورية، فالأمر كان ياخذ يوم كامل، فالأمر كان مضيعة للوقت والجهد، ولكن مؤخراً قد سهلت الحكومة السعودية كثيراً على مواطنيها ووفرت الكثير من الخدمات ومنها خدمة التحقق من المخالفات المرورية بأحدث الطرق الإلكترونية والتقنية من خلال موقع بوابة أبشر الإلكتروني، وإليكم الخطوات التى يجب اتباعها للإستعلام عن المخالفات المرورية:

قم بزيارة موقع بوابة أبشر الإلكتروني .

. اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختر منها الإستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخل بيانات رقم الهوية والرمز المرئى واضغط على كلمة “عرض”.

تُعرض لك الآن جميع مخالفاتك مع الغرامة المستحقة.

وفى نهاية المقال نرجو أن نكون قدمنا لكم مقال مميز، ونسعد بالرد على تعليقاتكم وأسئلتكم