رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، أطلقت وزارة العمل والتنمية في المملكة العربية السعودية بوابة شاملة علي الموقع الإلكتروني للوزارة والذي يقد خدمة الاستعلام عن المساعدة برقم الهوية والسجل المدني، وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمستفيدين ، وخدمات جديدة لتسهيل إجراءات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، لنتعرف أكثر عبر موقعنا عن ما هي المساعدة وشروط الحصول عليها.

ما هي المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة، هي مبلغ من المال يقدم إلى الأسر التي هي في حاجه ماسة إلى المساعدة النقدية، بقيمة لا تقل عن 10,400 ريال سعودي وبحد اقصي 30,000 ريال.

شروط المساعدة المقطوعة

وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لدي الأسر التي تحتاج إلى المساعدة وهي:

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معرفة الأُسر بأنّ المُساعدة المقطوعة ليست سنوية.

سيتم صرف المساعدة وِفق الحاجة وبحث حالة الشؤون الاجتماعية.

سيتم اعتماد معيارين أساسيين ضمن الآلية المعتمدة لصرف المساعدة من الضمان الاجتماعي:

هو متوسط دخل رب الأسرة بالنسبة لعدد أفراد الأسرة.

لا تحصل الأسرة المستفيدة علي ضمان المساعدة طويلة الأجل.

وأولوية صرف المساعدة ليست بالتقديم عليها مبكراً، ولكن للأسر التي لم تتلق أي مساعده منذ 3 سنوات، ستكون لها الأولوية علي الأسرة التي تلقت المساعدة قبل سنه أو سنتين، ويمكن لأي مستفيد أن يستفسر عن المساعدة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستخدام رقم السجل المدني فقط.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يمكنكم الاستفسار عن المساعدة المقطوعة من خلال بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك برقم السجل الخاص بالمستفيد، ويمكن الاستعلام أيضاً على الكثير من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.