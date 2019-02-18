شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُشدد على نشر ثقافة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، في مكتبه اليوم (الاثنين)، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سليمان بن محمود الرشيد.

واستعرض أمير المنطقة خلال اللقاء، سير العمل في الفرع ومدى تعاون الجهات ذات العلاقة مع الهيئة، مستعرضاً أعمال ومهام الهيئة والدور الذي تقوم به من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وتمنى الأمير فيصل بن نواف لفرع الهيئة والعاملين فيه التوفيق لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الأصعدة كافة.

من جانبه, أعرب الرشيد عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف, على دعمه واهتمامه بقضايا المنطقة, وتسهيل عمل فرع الهيئة ورؤيته الشاملة.

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، مدير جوازات منطقة الجوف اللواء محمد بن مقرن الزامل، وعدد من مساعديه.

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وفي بداية اللقاء، قدَّم اللواء الزامل باسمه ونيابة عن منسوبي جوازات المنطقة، الشكر للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على دعمه ومتابعته لأعمال الجوازات.

واستمع أمير المنطقة لشرح عن جهود جوازات المنطقة في خدمة المواطنين والمقيمين، إضافة للجهود المبذولة في سبيل تسهيل إجراءات المسافرين والقادمين من منفذ جمرك الحديثة ومطار الجوف من خلال الرحلات الدولية وحجاج بيت الله الحرام؛ مقدماً لهم الشكر على تلك الجهود، مشيداً بما تقدمه الجوازات من خدمة إلكترونية متنوعة ومتقدمة.

حضر اللقاء، مساعد مدير جوازات منطقة الجوف لشؤون العمليات العميد نواف بن أحمد الرشود، ومدير الشعبة القانونية الملازم أول مهند بن زيد الجنيدي.

وفي سياق متصل، استقبل الأمير فيصل بن نواف الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي، يرافقه رئيسة اللجنة النسائية حكيمة بنت فرحان الرويلي، وعدد من أعضاء المجلس من الشباب والفتيات.

وفي بداية اللقاء، قدَّم الهادي باسمه ونيابة عن رؤساء وأعضاء اللجان الشبابية والنسائية بالمجلس، شكرهم لأمير المنطقة على ما يقدمه من دعم ومساندة للشباب وأنشطتهم، حيث تم عرض إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، كما تم عرض مبادرات واحتياجات المجلس القادمة، تلاها عرض لأنشطة ومبادرات اللجنة النسائية.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على ما يعول عليه الوطن من دور كبير وفاعل من فئة الشباب نحو تحقيق تنمية شاملة، لافتاً إلى أن من أهم محاور رؤية السعودية 2030 هي شريحة الشباب والطاقة الكامنة لديهم، واعتمادها في جزء كبير منها على جيل الشباب من المواطنين والمواطنات.

وفي نهاية اللقاء، تمنى سمو أمير منطقة الجوف للجميع التوفيق لخدمة الدين والقيادة والوطن.