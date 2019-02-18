شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الطائف» يُنهي 60 قضية عالقة.. «ودِّياً» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أنهت الإدارة العامة للتعليم في الطائف ممثلةً بمشروع الإصلاح التربوي «وفاق»، 60 قضية عالقة للبنين والبنات منذ تدشين المشروع في شهر محرم الماضي.

ويعمل فريق «وفاق» على معالجة تلك القضايا ودياً وإنهاءها مع أطرافها، بإشراف مباشر من المدير العام للتعليم في الطائف طلال اللهيبي، وذلك قبل تحويلها للمتابعة والتحقيق فيها نظامياً.

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وتقوم فكرة «وفاق» على على أساس تكامل المجتمع التعليمي لمعالجة الأزمات التربوية ونشر ثقافة التسامح وتقبل الرأي والرأي الآخر، وتحقيق الرضا الكامل للمستفيد (الداخلي والخارجي).

ويسعى مشروع «وفاق» للإصلاح في قضايا الخلافات والمنازعات في المجتمع التعليمي بأنواعها، وخاصة ما يتعلق بـ (المدرسة، والمكتب، والإدارة)، وتوحيد الإجراءات والخطوات للوصول لحل إصلاحي يُرضي المستفيد وينهي الخلاف القائم، ويؤدي إلى وحدة الأفكار والميول وتحقيق الشعور بالرضا.

إلى ذلك، اعتمد مدير تعليم الطائف حزمة من الاجراءات حيال التعامل مع القضايا والمنازعات في الميدان التعليمي، سواء على مستوى المدرسة أوالمكتب أو الإدارة.

فعلى مستوى المدرسة، يتم الرفع بالمشكلة لمكتب التعليم التابعة له المدرسة وتحدد المشكلة بشكل واضح، وأن تكون في الخلافات والمنازعات الشخصية، وعلى مستوى المكتب، يتم الرفع باستمارات المدارس لمشروع الإصلاح التربوي وفق النماذج المُعدة لذلك.أما على مستوى الإدارة، فيتم تحديد المشكلة بشكل واضح، وأن تكون في الخلافات والمنازعات الشخصية، ويتم الرفع عن طريق برنامج «راسل» لمشروع الإصلاح التربوي «وفاق» لجميع القضايا المحددة