شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني»: 12 مشروعًا سكنيًا بدأ بناؤها في منطقة مكة المكرمة توفر أكثر من 52 ألف وحدة سكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عدد المشروعات السكنية في منطقة مكة المكرمة والذي بلغ نحو 12 مشروعًا بمساحة إجمالية بلغت 11,608,164م2 توفر 52,611 وحدة سكنية، مبينًا أن 10 من هذه المشروعات بدأت فيها أعمال البناء والإنشاءات بمواصفات وجودة عالية، إضافة إلى مشروعين للوحدات السكنية الجاهزة في محافظة رابغ.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن هذه المشروعات تتوزع على عدد من مدن ومحافظات المنطقة، وتشرف عليها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا في المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق- تاون هاوس- فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وأفادت أن الإنشاءات وأعمال البناء تجرى حاليًا في 10 مشاريع سكنية، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدةً حرصها على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

ويعد مشروع «روابي الحجاز»، الواقع شمال شرق جدة أحد أكبر المشروعات السكنية في المنطقة إذ يوفر 21,302 شقة، على مساحة إجمالية تبلغ 1,413,690م2، وبسعر يبدأ من 477,900 ريالا، وأقساط شهرية 1513 ريالًا، ومن ضمن المشروعات التي تقوم الوزارة ببنائها مشروع «أعالي جدة»، الواقع في حي الأمير فواز جنوب جدة كأحد المشروعات السكنية الكبرى بالمنطقة إذ يوفر 9868 شقة، على مساحة إجمالية تبلغ 880,884م2، وبسعر يبدأ من 243,111 ريالًا، وأقساط شهرية 810 ريالًا.

ويقدم مشروع إسكان «ربى جدة» 1375 شقة على مساحة 95,553 مترًا مربعًا، جنوب حي الأمير فواز جدة وبالقرب من طريق مكة المكرمة السريع، ضمن مشروعات الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، بمساحات متنوعة ما بين 126-143 متر مربع للوحدة، بأسعار تبدأ من 294 ألف ريال وقسط شهري 918 ريالًا.

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كما بدأ البناء في مشروع «تلال الغروب»، الواقع بحي الأمير فواز جنوب محافظة جدة ويضم نحو 6512 وحدة سكنية من نوع شقة تبدأ أسعارها من 262 آلاف ريال بقسط شهري 875 ريالًا، وبمساحات تتراوح ما بين 125 - 250 مترًا مربعًا، أما مشروع «أبراج التحلية»، فيتميز بموقعه الاستراتيجي على تقاطع طريق التحلية مع طريق الحرمين، وعلى مساحة إجمالية 122,000 مترا مربعًا، تتوزع عليها 1912 وحدة سكنية من نوع شقة، جارٍ العمل حاليًا على بنائها، بأسعار تبدأ من 403 ألف ريالًا بأقساط شهرية تبدأ من 1344 ريالًا، وتتراوح مساحة الوحدات ما بين 135-196 مترًا مربعًا.

ويأتي مشروع «جوهرة الرصيفة» أحد هذه المشروعات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ حيث يوفر 1035 شقة مقامة على مساحة 87,662 مترًا مربعًا، بدأ العمل على تنفيذها وهي متاحة للحجز حاليًا، وبأسعار تبدأ من 335 ألف ريال ومساحات تصل إلى 215 مترًا مربعًا، ويقع المشروع في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، إذ يسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسة وهي طريق الدائري الثالث، طريق الدائري الرابع، إضافة إلى مشروع «ريتاج مكة»، والذي يضم 4540 وحدة تتنوع بين الفلل والشقق، ويبدأ سعر الفيلا من 792 ألف ريال، وبقسط شهري 2642 ريالا، أما الشقق فيبدأ سعرها من 450 ألف ريال، وبقسط شهري 1506 ريالات.

ويأتي مشروع «مدينة الورود»، في محافظة الطائف من ضمن المشروعات التي أعلنت الوزارة عن إتاحته للحجز والمعاينة مؤخرًا، إذ يشتمل على 4775 فيلا سكنية، تقوم الوزارة على تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتمتد مساحة المشروع الكلية على نحو 6.3 مليون متر مربع، ويبدأ سعر الفيلا من 499 ألف ريال، وبقسط شهري 1665 ريالًا، وتضم الطائف مشروعًا آخر هو «الفتح»، والذي يوفر 488 وحدة تتنوع بين الفلل والشقق، ويبدأ سعر الفيلا من 788 ألف ريال، وبقسط شهري 2627 ريالًا، أما الشقق فيبدأ سعرها من 361 ألف ريال، وبقسط شهري 1206 ريالات.

فيما يمتاز مشروع «ديار رابغ» بتوفيره 350 وحدة سكنية ما بين تاون هاوس وفلل، تقع على امتداد أكثر من 260,707م2، في موقع مميز شمال مدينة رابغ، ويبدأ سعر الفيلا من 590 ألف ريال، وبقسط شهري 1967 ريالا، أما التاون هاوس فيبدأ سعرها من 542 ألف ريال، وبقسط شهري 1807 ريالات، وفي رابغ أيضًا هناك مشروع «الشروق1»، والذي يقع على مساحة إجمالية 150,000 مترا مربعًا، تتوزع عليها 175 وحدة سكنية من نوع شقة، بأسعار تبدأ من 464 ألف ريالًا بأقساط شهرية تبدأ من 1548 ريالًا، في حين يقع مشروع «الشروق2»، على مساحة إجمالية 150,000 مترا مربعًا، تتوزع عليها 279 وحدة سكنية من نوع شقة، بأسعار تبدأ من 458 ألف ريالًا بأقساط شهرية تبدأ من 1530 ريالًا.

وأكّدت وزارة الإسكان التزامها بتسليم تلك المشاريع في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية، مشيرةً أن هذه المشاريع المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تُعد نموذجًا عصريًا للمجمعات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة؛ حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، كما أنها تحوي جميع الخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، وتتميز بتكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات ونظام تصريف الأمطار، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددة على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات السكنية أمام المستفيدين وذلك بتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.