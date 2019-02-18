شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القطيف تُلزم مقاولاً بإعادة سفلتة ٢١ موقعاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

ألزمت بلدية محافظة القطيف، أخيراً، مقاولاً متعاقداً مع إحدى الجهات الخدمية في المحافظة بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة لـ٢١ موقعاً، وتحميله التكاليف المالية كافة لأعمال إعادة السفلتة، وإشعاره بالتزام الاشتراطات والمواصفات الفنية بعد ظهور ملاحظات طرأت بعد أعمال التنفيذ في الشوارع.

يأتي ذلك بعد أن وجَّه رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، بتشكيل لجنة استشارية للوقوف على المواقع وتقديم تقرير عن أعمال السفلتة، حرصاً على تقديم خدمات بلدية بصورة أفضل.

وأشار رئيس البلدية، إلى أن الإدارة العامة بالشؤون الفنية ألزمت المقاول بإعادة سفلتة ٢١ موقعاً في أحياء (دانة الرامس، والزهراء، والجارودية، والخويلدية، والتركية، والشاطئ)، وذلك بعد ظهور عيوب في الطبقة السطحية العليا للإسفلت، لافتاً إلى أن أطوال الشوارع تتراوح ما بين ٣٠م إلى ١٠م، بإجمالي أطوال ٤٢٠م متفرقة في محافظة القطيف حسب عقده مع الجهة الخدمية، مبيناً أنه تم إلزام المقاول بمعالجة الملاحظات خلال فترة محددة.

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وشدد مغربل على الجهات الخدمية إلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة، وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة، مؤكداً عزم البلدية إلزام جميع المقاولين بالتنفيذ حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، موضحاً أن خطوة البلدية هذه تأتي انطلاقاً من سعيها إلى تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية ومنها مشروعات سفلتة الطرقات، بهدف الخروج بشبكة نقل داخلية وهيكلية عالية المستوى، وتنفيذ المواصفات المعتمدة وتحميل مقاولي واستشاريي المشاريع تكلفة وتبعات ما يقع من ملاحظات في التنفيذ.

وكشف المهندس مغربل عن حصر تسع شوارع رئيسية في محافظة القطيف، أخيراً، ضمن لجنة معالجة التشوه الناتج من أعمال الحفريات في المحافظة، بإجمالي طول ١٨٠٨٢ متر طولي.

وذكر أن البلدية قامت بالتنسيق مع الوزارة وممثلي الجهات الخدمية ضمن مبادرة الوزارة لمعالجة التشوه البصري في مدن المملكة، بتحديد مواقع تلك التشوهات الناجمة من أعمال الحفريات.

وشكر رئيس بلدية محافظة القطيف تجاوب ممثلي الجهات الخدمية مع البلدية في وقوفهم على جميع مواقع التشوه البصري في أعمال الحفريات بالمحافظة، مؤكداً أن البدء في معالجة جميع تشوهات الحفريات الأخرى سيتم قريباً.