شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم جدة» يُدشِّن لقاء «التحول الرقمي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

دشَّن مدير عام التعليم في جدة عبدالله بن أحمدالثقفي، ومستشار وكيل الأداء التعليمي الدكتور فهد المقرن، صباح اليوم (الاثنين)، فعاليات لقاء التحول الرقمي في التعليم «مهارات القرن ٢١» نحو رؤية المملكة 2030، بمشاركة عدد من المتخصصين الأكاديميين، وحضور أكثر من 140 من قادة وقائدات وومعلمي ومعلمات المدارس المطبقة لبوابة المستقبل في جدة، وذلك في فندق السلام هوليدي إن، برعاية وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني.

وأكد مدير عام التعليم في كلمته خلال افتتاح اللقاء، أن التحول الرقمي في المدارس سيكون تحول إلى ممارسات جميلة لدى الطلاب وأولياء الأمور، وبما يواكب ويتماشى مع رؤية الوطن وأهداف وزارة التعليم.

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واستُهلت فعاليات اللقاء بورقة عمل تناولت تجربة للمعلم في مدرسة الملك فهد المتوسطة عادل الغامدي للبوابة الرقمية، تلاها ورقة عمل للبروفيسور والمتخصص في ICT في التعليم ستيف هيبل، تناول فيها التجارب العالمية المتطورة والمتنوعة في مجال التحول الرقمي، وكيفية تطوير التعليم في المدارس.

وفي ورقة العمل الثانية، استعرض مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله الموسى، دور التحول الرقمي في عصر اقتصاد المعرفة ومحفزات التحول الرقمي في التعليم، والتحول الرقمي والسياسات التعليمية، وأهم الاتجاهات التي تُسرِّع من تبني التقنية في التعليم ودعم التحول الرقمي، والفرص التي تدعم والتي تعيق التحول الرقمي، إلى جانب استعراضه أبرز التطورات في تقنية المعلومات.

وفي ختام اللقاء، تم تلقي استفسارات وتساؤلات الحضور والإجابة عليها من قِبل المختصين.