شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن خالد يتفقد ميدانيًا أحياء وشوارع محافظة طريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طريف) تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، أحياء محافظة طريف ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي. تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، أحياء محافظة طريف ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهاً بالمتابعة المستمرة والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي. وتجول أمير منطقة الحدود الشمالية داخل أحياء الخالدية وأحياء العزيزية والشفاء، مؤكداً أهمية العمل الدائم والمستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة. وشدد على أهمية تقديم الخدمات البلدية لكل المواطنين بالشكل اللائق ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز .



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