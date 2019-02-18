شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستعرض مع رئيس مجلس الشورى العلاقات الأخوية الراسخة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجلس قصر البحر اليوم ( الاثنين) رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بحضور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي, وذلك في إطار زيارة رئيس مجلس الشورى الحالية لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.

ونقل الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - إلى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الشورى تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - رعاهما الله - وتمنياته للمملكة وشعبها دوام الرخاء والعزة والرفعة في ظل القيادة الرشيدة.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد ورئيس مجلس الشورى - خلال الاستقبال - العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وحرص قيادتي البلدين على تنميتها بما يعكس عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان, والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان, والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان, رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان, للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما حضره الوفد المرافق من أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي, والدكتورة نوره المري, وجمال الفاخري, والدكتورة حنان الأحمدي.