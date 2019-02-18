شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تُتلف 3 طن مخللات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)
ضبطت إدارة المتابعة وبلدية العيون التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، أمس الأول، موقعاً مخالفاً يُستخدم في تصنيع وتجهيز وتعبئة المخللات في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة خالد بن متعب خليفة، أن الفرق الرقابية ضبطت موقعاً مخالفاً وغير مرخص في حي النصر يفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، ويتم استخدام عبوات وأدوات تالفة وغير مخصصة للاستخدام الغذائي في تصنيع المخللات، لافتاً إلى أنه جرى إتلاف 3 طن من المخللات الجاهزة والمعدة للتوزيع، وتسليم وافداً تم ضبطه لوحدة ضبط المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه.
وأهاب خليفة المواطنين والمقيمين سرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة (940)، أو عبر تطبيق «أمانتي» (940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940)، ليتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة المدينة تُتلف 3 طن مخللات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.