شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة تُتلف 3 طن مخللات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

ضبطت إدارة المتابعة وبلدية العيون التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، أمس الأول، موقعاً مخالفاً يُستخدم في تصنيع وتجهيز وتعبئة المخللات في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة خالد بن متعب خليفة، أن الفرق الرقابية ضبطت موقعاً مخالفاً وغير مرخص في حي النصر يفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية، ويتم استخدام عبوات وأدوات تالفة وغير مخصصة للاستخدام الغذائي في تصنيع المخللات، لافتاً إلى أنه جرى إتلاف 3 طن من المخللات الجاهزة والمعدة للتوزيع، وتسليم وافداً تم ضبطه لوحدة ضبط المخالفات لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه.

وأهاب خليفة المواطنين والمقيمين سرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة (940)، أو عبر تطبيق «أمانتي» (940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940)، ليتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية.