شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البحريني يلتقي رئيس هيئة حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

التقى رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في قصر القضيبية اليوم (الاثنين) رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق.

ونوه الأمير خليفة بن سلمان بما يربط البلدين من وشائج قوية وعلاقات تاريخية راسخة تجسد أنموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول.

وأشاد بما تشهده المملكة العربية السعودية من تقدم مستمر في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم من ولي عهده الأمين، مؤكدًا أن قوة المملكة العربية السعودية هي قوة لأشقائها، وكل تقدم تحرزه يصب في صالحها ويعود بالخير على الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد الأمير خليفة بن سلمان أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لديهما رؤية متقاربة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وهي رؤية تنبثق من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي تحض على صون وحماية حقوق الإنسان، وتقوم على ضرورة احترام هذه القيم الإنسانية والنأي بها عن أي محاولات تستهدف تسييسها من أجل تحقيق مآرب وأهداف تتنافي مع نبل هذه القيم وأهدافها السامية.

وأعرب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء البحريني على دعمه ورعايته لكل ما يسهم في توطيد علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين، مشيدًا برؤيته الحكيمة لمختلف قضايا الشأنين الإقليمي والدولي، وبما يوليه من حرص على ترسيخ حقوق الإنسان في مملكة البحرين.