شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه إلى استمرار الرؤية غير الجيدة على «نجران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الاثنين)، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خصوصاً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.