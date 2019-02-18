شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة تبوك تُغلق 10 مستودعات للرخام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أغلقت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة، ١٠ متسودعات للرخام والسيراميك في المنطقة الصناعية، لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان، أن إدارة الرقابة الشاملة وخلال جولاتها الرقابية، ضبطت عدداً من المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية المتمثلة في عدم الاهتمام بالنظافة أمام مواقع تلك المستودعات، الأمر الذي كان سبباً في تراكم كثير من مخلفات الرخام والسيراميك.

وبيَّن المهندس الغبان، أنه تم إغلاق ١٠ مستودعات مخالفة وإلزامها بتنظيف جميع المخلفات المتراكمة في المواقع المقابلة لها، كما تم إلزام تلك المستودعات بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير حاويات تستوعب مخلفات الرخام والسيراميك، مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم رمي المخلفات في غير المواقع المخصصة لها.