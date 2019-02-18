السعودية اليوم / الأرصاد تنبه إلى استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية على منطقة نجران



نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

// انتهى //

17:46ت م

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نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.// انتهى //17:46ت م0253

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