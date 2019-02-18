السعودية اليوم / مصرع مدني عراقي بأسلحة كاتمة للصوت بجنوب شرقي بغداد



بغداد 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

لقي مدني عراقي مصرعه اليوم, بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها مسلحون مجهولون بجنوب شرقي بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن المسلحين أطلقو النار من أسلحة كاتمة للصوت على الشخص المذكور أثناء وجوده بمنطقة جسر ديالى القديم جنوب شرقي بغداد, مما أدى إلى مصرعه في الحال, ولاذ المهاجمون بالفرار، موضحًا أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا في ملابساته، كما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.

// انتهى //

17:33ت م

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بغداد 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسلقي مدني عراقي مصرعه اليوم, بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها مسلحون مجهولون بجنوب شرقي بغداد.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن المسلحين أطلقو النار من أسلحة كاتمة للصوت على الشخص المذكور أثناء وجوده بمنطقة جسر ديالى القديم جنوب شرقي بغداد, مما أدى إلى مصرعه في الحال, ولاذ المهاجمون بالفرار، موضحًا أن قوة أمنية سارعت إلى تطويق مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا في ملابساته، كما نقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي.// انتهى //17:33ت م0245

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