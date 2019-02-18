السعودية اليوم / عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الظهر أمام "باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أدى عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم، صلاة الظهر أمام "باب الرحمة" بين باب الأسباط والمُصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية على وضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى لمنع استخدام الأوقاف للمبنى المُغلق منذ خمسة عشر عامًا بقرار من الاحتلال.

مما يذكر أن مبنى "باب الرحمة" جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الذي تبلغ مساحته 144 دونمًا.

// انتهى //

17:30ت م

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القدس المحتلة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأدى عشرات المواطنين الفلسطينيين اليوم، صلاة الظهر أمام "باب الرحمة" بين باب الأسباط والمُصلى المرواني، داخل المسجد الأقصى المبارك.وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية على وضع سلاسل حديدية مع قفل على الباب الواقع على رأس الدرج الـمؤدي إلى مبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى لمنع استخدام الأوقاف للمبنى المُغلق منذ خمسة عشر عامًا بقرار من الاحتلال.مما يذكر أن مبنى "باب الرحمة" جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الذي تبلغ مساحته 144 دونمًا.// انتهى //17:30ت م0244

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