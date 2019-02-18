شكرا لقرائتكم خبر عن "نورة الزهراني" تحصل على تميزين وشهادة استحقاق والان مع التفاصيل

الخليج 365- حققت المرشدة الطلابية، نورة بنت أحمد النشمي الزهراني، بثانوية زينب بنت مصعب، مكتب تعليم محافظة المندق، المركز السادس على مستوى المملكة، فئة المرشدة الطلابية المتميزة في دورتها التاسعة.

وكانت حققت المركز الرابع لعام ١٤٣٤هـ، جائزة التميز في دورتها الثالثة، وحصلت على شهادة الاستحقاق من وزارة التعليم، وهي شهادة رفيعة المستوى.

وتعدّ المرشدة الطلابية نورة الزهراني، أول مرشدة تحقق هذا الإنجاز على مستوى منطقة الباحة والوطن.

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وأشارت "الزهراني" إلى أن تضافر الجهود، وشيوع ثقافة العمل الجماعي، والتطلع للمستقبل بكل محفزاته وتطوراته، ومساعدة الشؤون التعليمية والزميلات بالمدرسة، ومكتب الإشراف، وطالباتي وتقبلهن أفكاري كانت ثمرتها هذا المنجز الذي لا يعد شخصيًا فقط بقدر ما يعد للمنطقة وللوطن، وأن الباحة باتت وحقلها التعليمي مضربًا للمثل في التميز والإبداع.

وأكدت أن الدعم من تعليم الباحة، ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، وعزز من فرص النجاح في المناسبات والجوائز التعليمية على مستوى المملكة.

وهنأ المدير العام لتعليم الباحة، الدكتور عبدالخالق حنش، الحاصلتين على جائزتي التميز، المشرفة التربوية بمكتب تعليم المندق، جميلة آدام خيران، والتي حققت المركز الخامس على مستوى المملكة في فئة المشرفة التربوية المتميزة، والمرشدة الطلابية بثانوية زينب بنت مصعب بالصغرة، نورة الزهراني، على المركز السادس، فئة المرشدة الطلابية المتميزة، مؤكدًا أن ما تحقق كان ثمرة لجهودهن المتميزة في الميدان التربوي.