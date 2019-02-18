شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: لا مراجعة لحسابات ذوي الأرصدة الكبيرة في حساب المواطن والان مع التفاصيل

الخليج 365- نفت مصادر في حساب المواطن، اليوم الاثنين، صحة ما تَمَّ تداوله من أنباء حول مراجعة استحقاق أصحاب الأرصدة الكبيرة من المستفيدين.

وقالت المصادر: بخصوص من يملك أرصدة كبيرة؛ فإنَّ ما تَمَّ تداوله عن مراجعة حساباتهم أو حرمانهم غير صحيح.

وأوضحت المصادر أنَّ ما يؤثر بالاستحقاق وحساب المواطن هو إجمالي الدخل بشكل عام، وليس الرصيد.

ودشَّنت المملكة العربية السعودية، في يناير من عام 2017، برنامج حساب المواطن لدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط ودعم جزئي لبعضٍ من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، عن طريق إعادة توجيه مخصَّصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.

يتم تقسيم المستفيدين من البرنامج لـ3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، فيما يصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، على أن تدفع الدولة بموجبه مبالغ نقدية مباشرة كل شهر بموجب المعايير التالية:

• تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ1200 ريال شهريًا (الدخل من 0 – 11999 ريال شهريًا).

•تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ1000 ريال شهريًا (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهريًا).

•تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ600 ريال شهريًا (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهريًا).

وأعلن برنامج حساب المواطن، أنَّ من أهم شروط التسجيل، هي تقسيم الشرائح وفق 5 فئات، وهي:

الفئة الأولى: ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثانية: ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريالًا سعوديًا.

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الفئة الثالثة: ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريالًا سعوديًا.

الفئة الرابعة: ممَّن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريالًا سعوديًا.

الفئة الخامسة: لا يستحقون الدعم، وهم ممَّن رواتبهم فوق 20160.

وحدَّد البرنامج متطلبات التسجيل فيما يلي:

– الهوية الوطنية وكرت العائلة.

– معلومات عن العمل وعن الراتب.

– معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وُجِد.

– رقم الحساب البنكي الآيبان الذي ينبغي أن يكون نشطًا.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

– يجب ألا يتجاوز الراتب عشرين ألف ريال.