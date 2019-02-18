شكرا لقرائتكم خبر عن نزاهة:زيادة بلاغات الفساد 50%.. و3 مخالفات في الصدارة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الاثنين، عن تلقّيها «15591» بلاغًا، خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 50%، مقارنة بالسنة المالية 2017م، البالغ عددها «10402» بلاغ، وذلك تماشيًا مع الجهود البارزة التي تقوم بها المملكة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

جاء ذلك ضمن إحصائيات أصدرتها الهيئة، عن البلاغات الواردة خلال السنة المالية 1439هـ - 1440هـ، 2018م.

وتجاوزت البلاغات المشمولة باختصاصات «نزاهة» 46%، بواقع «7421» بلاغًا، وتصدرت قضايا الفساد المالي والإداري معظم البلاغات بنسبة 74.3%؛ حيث استحوذت البلاغات الواردة عن سوء الاستعمال الإداري أغلب الحالات بنسبة 28.9%.

وجاءت قضايا الاختلاس أو التبديد أو التفريط بالمال العام ثانيًا بنسبة تصل إلى 17.6%، فيما بلغت نسبة قضايا استغلال نفوذ الوظيفة 15.9%. بينما بلغت نسبة طلبات الحماية من المبلغين 0.4%.

Advertisements

وأشارت «نزاهة» إلى أنّها استكملت بحث 59% من تلك البلاغات، وأحالت ما نسبته 4.4% إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وتلقت رئاسة أمن الدولة ما نسبته 3.37%.

وفي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصاتها أحالت (نزاهة) ما نسبته 10% منها بعد دراستها إلى الجهات المختصة.

وجاء تطبيق «نزاهة» على الأجهزة الذكية، كأكثر وسيلة لتلقِّي تلك البلاغات بنسبة 29%، ثم موقع «نزاهة» الإلكتروني بنسبة 23.6%، والحضور الشخصي بنسبة بلغت 19.2%، فيما جاءت البرقية الهاتفية كأقل الوسائل بـ 1.5%.

ويأتي إعلان «نزاهة» عن تلك الإحصاءات انطلاقًا من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكّدته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030).

ودعت «نزاهة» المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، من خلال القنوات التي وفَّرتها الهيئة لاستقبال البلاغات، وهي «خدمة البلاغات» في الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عن طريق تطبيق (نزاهة) على أجهزة الاتصال الذكية، أو فاكس الهيئة رقم (0112645555)، أو البريد، أو البرقية،​ أو بالحضور الشخصي لمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض أو الفروع في مناطق المملكة، ويمكن تلقي الاستفسارات عبر الهاتف المجاني للهيئة «19991».