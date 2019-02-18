شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة لحمَلة الابتدائية والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف على بند الأجور فئة (أ)، وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

وأوضحت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة، أن الوظائف المطلوبة هي: عامل طباخ للعمل بالرياض، وعامل طاهٍ للعمل بالرياض.

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وأضافت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية لا تقل عن الخامس الابتدائي، والقدرة على القيام بالعمل بمستوى مبتدئ.

وأن يكون حاصلًا على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر، وامتلاك خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأشارت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة، إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال البريد الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة: [email protected] وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 14 جمادى الآخرة، ولمدة ثلاثة أيام.