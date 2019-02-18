شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يغادر باكستان بعد زيارة رسمية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم الأثنين، إسلام آباد، عقب زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبناء على دعوة من دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء ورجال الأعمال بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية

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وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية العريقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الاسلامية، وأثنى دولة رئيس الوزراء السيد عمران خان على الدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وما تقوم به حكومته الرشيدة وتقدمه من خدمات لملايين الحجاج الذين يزورون الحرمين الشريفين كل عام، كما أشاد دولته بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للكثير من الملفات التنموية والاستثمارية التي من شأنها الدفع بالمملكة العربية السعودية الى التقدم والازدهار السريع وذلك في ظل رؤيتها 2030، التي تهدف إلى وضع المملكة على طريق التطور في شتى المجالات.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برؤية رئيس الوزراء عمران خان لتحويل باكستان إلى دولة رفاه بناء على الأسس الاقتصادية والاجتماعية الإسلامية وأكد له على دعم المملكة المستمر.

وخلال المناقشات رفيعة المستوى بين الجانبين، أشادا بالزخم الحالي في علاقاتهما الثنائية في جميع مجالات التعاون، وأجريا مناقشات واسعة النطاق في جو ودي، وأعربا عن ارتياحهما لتعزيز الاتصالات على مستوى القيادة بين البلدين.