شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الأنقلاب سبب صعود التنظيمات الارهابية فى اليمن والان نبدء بالتفاصيل
مشيرا إلى أنه يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب
وأن الجهود متواصلة لحل سياسي في اليمن
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