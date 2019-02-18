شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الأنقلاب سبب صعود التنظيمات الارهابية فى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن ، أن الانقلاب وغياب الشرعية تسببا في صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

مشيرا إلى أنه يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب

وأن الجهود متواصلة لحل سياسي في اليمن