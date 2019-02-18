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التحالف: الأنقلاب سبب صعود التنظيمات الارهابية فى اليمن

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن ، أن الانقلاب وغياب الشرعية تسببا في صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

مشيرا إلى أنه يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب

وأن الجهود متواصلة لحل سياسي في اليمن


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