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شكرا لقرائتكم إنفوجرافيك “المواطن”..كيف كرّم الأمير محمد بن سلمان الشهيد فرمان علي خان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
السعودية لا تنسى من يقدم مواقف بطولية أو تضحيات لأجل أبناء الوطن، هذا ما أكده توجيه ولي العهد بإنشاء مركز صحي في إقليم خيبر بختونخواه باسم الشهيد فرمان علي خان، الذي راح ضحية سيول جدة بعدما أنقذ 14 شخصًا على ألواح خشبية.
وتوفي فرمان علي خان غرقًا في 7 ديسمبر 2009، ومنح الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله- ذوي الشهيد، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.
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