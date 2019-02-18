شكرا لقرائتكم جرافيك “المواطن”.. مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني.. علاقات ثنائية نحو رؤية موحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأسيس مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني الذي يهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية وزيادة حجم التبادل التجاري من 3.7 مليار دولار لأفق أعلى،

كما يسعى المؤتمر إلى جذب المستثمرين من كلا الجانبين ومناقشة الفرص المتاحة، وكذلك تكثيف الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال وإزالة المعوقات وغيرها من الأهداف.



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