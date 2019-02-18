شكرا لقرائتكم التحالف: الانقلاب وغياب الشرعية سبب صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية أن الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من غياب الشرعية تسببا في صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف في مؤتمر صحفي اليوم : نقدم جهودا سياسية وإنسانية إضافة إلى مكافحة الإرهاب في اليمن.

ولفت العقيد تركي المالكي إلى أن التحالف يواصل دعم جهود التواصل لحل سياسي في اليمن.

وتابع: نتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني.



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