استعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية برقم الهوية ورقم المخالفة | تفاصيل المخالفة المرورية عبر نظام...

استعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية، قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة الاستعلام عن تفاصيل مخالفة المرور من خلال موقع وزارة الداخلية، حيث تظهر جميع تفاصيل مخالفة المرور فقط عن طريق تسجيل الدخول إلى نظام ابشر، وأصبحت الخدمة متاحة أمام جميع المواطنين دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

استعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية

يمكنكم معرفة بعض المعلومات حول انتهاك حركة المرور التي تتم رصدها عليك وهي:

تجاوز السرعة المحددة ، قطع الإشارة ، عدم ربط حزام الأمان ، الخ.

قيمه الغرامة: (300 ريال ، 500 ريال ، 150 ريال ، الخ)

اللوحة الرقمية الجديدة: (لوحه السيارة التي تم رصد المخالفة عليها)

المدينة التي وقع فيها الانتهاك: (الجهة الذي ارتكب فيه الانتهاك)

مركز البلاغ: (يوضح الجهة التي رصدت الانتهاك أما من قبل ساهر أو حركه المرور أو غيرها)

تاريخ ووقت الانتهاك: ( يسجل التاريخ والوقت في هذه الخانة)

تاريخ السداد: (يبين وقت الدفع)

حاله الانتهاك: (مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر)

انتهاك الموقع بواسطة خريطة جوجل

رابط استعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين والمقيمين الاستفسار عن تفاصيل المخالفات المرورية باتباع الخطوات التالية:-