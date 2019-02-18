عروض هايبر بنده في السعودية “كرنفال بنده” أربعة أسابيع من المفاجآت

مازال هايبر بنده السعودية يقدم العروض الأسبوعية تحت اسم “كرنفال بنده” 4 أسابيع من المفاجآت، حيث تساهم بنده بتخفيض الأسعار وعروض بصورة أسبوعية وتوفير جميع أنواع السلع الغذائية والمنتجات التي تشمل المفروشات بأنواعها المختلفة وعروض الملابس للرجال والنساء والأطفال وحديثي الولادة، وعروض الأحذية والأدوات المنزلية التي تخص الطبخ والأجهزة المنزلية أيضاً، ليس هذا كل شيء هناك المزيد من عروض بنده على الأجهزة الإلكترونية والتي تشمل عروض الهواتف الذكية الحديثة وشاشات التليفزيون، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات والثلاجات الحديثة والمكانس والمكواة..وغيرهم العديد من العروض في هايبر بنده السعودية.

عروض بنده السعودية 4 أسابيع من المفاجآت

عروض بنده الأسبوعية، يقدم هايبر بنده تخفيضات على المواد الغذائية والسلع وذلك في عروض تقدم بشكل أسبوعي ، نقدم لكم العروض لهذا الأسبوع حيث تبدأ من 9 جمادى الثاني 1440 وحتى يوم 15 من نفس الشهر وحتى نفاذ الكمية، يساهم هايبر بنده السعودية لمساعدة المواطنين في مواكبة الغلاء المعيشي خاصة الطبقة محدود الدخل في شراء جميع المستلزمات والمنتجات والسلع الغذائية وكل المتطلبات بسعر أفضل بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتوفير السلع واحتياجات المواطن الفقير من خلال عروض هايبر بنده السعودية.

لاتزال العروض والمفاجآت مستمرة من هايبر بنده السعودية، شاهد كتالوج كرنفال بنده الأسبوعية تحت شعار عالم من التسوق والترفيه، توضيح هذه العروض ليست متاحة إلا من خلال هايبر بنده فقط..تمتع بالمشاهدة..

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جدير بالذكر متابعينا هذه العروض متوفرة من بداية العرض وحتى نهايته أو حتى نفاذ الكمية موجودة في جميع فروع هايبر بنده في المملكة ويمكن معرفتها في آخر ورقة في هذا الكتالوج وأيضاً هذه الفروع هي المقام فيها كرنفال بنده.