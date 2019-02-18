شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يغادر باكستان بعد زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام أباد)

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم (الاثنين)، إسلام أباد، عقب زيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة رجا علي خان.

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