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سلطان بن سلمان يبحث مع سفير اليابان الموضوعات المتعلقة بالفضاء وتطويرها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء، اليوم (الاثنين)، سفير دولة اليابان لدى المملكة السيد تسوكاسا إيمورا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالفضاء والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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