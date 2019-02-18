شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الصيني لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بمقر المنظمة بجدة أمس (الأحد)، السفير الصيني لدى المملكة لي هواشين.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وجمهورية الصين الشعبية، كما جرى التطرق لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.