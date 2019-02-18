شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الصيني لدى المملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بمقر المنظمة بجدة أمس (الأحد)، السفير الصيني لدى المملكة لي هواشين.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وجمهورية الصين الشعبية، كما جرى التطرق لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر العثيمين يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الصيني لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.