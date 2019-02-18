شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، بمكتبه بديوان الإمارة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، الذي يزور المنطقة ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة الدكتور بكر بن علي حمزة.

Advertisements

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن ترحيبه برئيس الهيئة, مؤكدًا أهمية أعمال الهيئة وأرقام إحصائياتها في مختلف المجالات. وتطرق إلى أهمية التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية لتطوير المنطقة في شتى المجالات وآليات التنسيق مع الجهات المختصة في ذلك. كما اطلع أمير منطقة جازان بالنيابة على دليل خدمات المنطقة والذي تضمن المعلومات الاحصائية عن كافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية في منطقة جازان.

من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, عن شكره لأمير منطقة جازان بالنيابة, على الدعم الذي تجده الهيئة. مشيرًا إلى بدء المسوح الدورية في المنطقة خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.