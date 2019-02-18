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أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء

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جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، بمكتبه بديوان الإمارة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، الذي يزور المنطقة ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة الدكتور بكر بن علي حمزة.

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وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن ترحيبه برئيس الهيئة, مؤكدًا أهمية أعمال الهيئة وأرقام إحصائياتها في مختلف المجالات. وتطرق إلى أهمية التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية لتطوير المنطقة في شتى المجالات وآليات التنسيق مع الجهات المختصة في ذلك. كما اطلع أمير منطقة جازان بالنيابة على دليل خدمات المنطقة والذي تضمن المعلومات الاحصائية عن كافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية في منطقة جازان.

من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, عن شكره لأمير منطقة جازان بالنيابة, على الدعم الذي تجده الهيئة. مشيرًا إلى بدء المسوح الدورية في المنطقة خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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