شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث أوجه التعاون مع نظيره الباكستاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في إسلام آباد اليوم (الاثنين)، وزير الإعلام بجمهورية باكستان الإسلامية فؤاد تشودري، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لباكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة للاستفادة من خبرات الجانبين، وآليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى لخدمة القضايا المشتركة.

وتسلم الوزير الشبانة في ختام الاجتماع، هدية تذكارية بهذه المناسبة من نظيره تشودري، ثم التقطت الصور التذكارية.

حضر الاجتماع، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك، ورئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين، ووكيل الوزارة للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي.

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فيما حضره من الجانب الباكستاني، عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين.

صور

صور