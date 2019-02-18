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وزير الإعلام يبحث أوجه التعاون مع نظيره الباكستاني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد)

التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة في إسلام آباد اليوم (الاثنين)، وزير الإعلام بجمهورية باكستان الإسلامية فؤاد تشودري، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز لباكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة للاستفادة من خبرات الجانبين، وآليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى لخدمة القضايا المشتركة.

وتسلم الوزير الشبانة في ختام الاجتماع، هدية تذكارية بهذه المناسبة من نظيره تشودري، ثم التقطت الصور التذكارية.

حضر الاجتماع، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد المالك، ورئيس هيئة وكالة الأنباء عبدالله بن فهد الحسين، ووكيل الوزارة للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي.

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فيما حضره من الجانب الباكستاني، عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين.

صور

صور

صور


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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