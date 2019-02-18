محمد بن سلمان: الزيارة تؤكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لدى مغادرته باكستان أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور، وذلك في برقيتين بعثهما لرئيس باكستان عارف الرحمن علوي، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، إثر مغادرته مطار قاعدة خان العسكرية.

نص برقية ولي العهد لرئيس باكستان

فخامة الرئيس / عارف الرحمن علوي حفظه الله

رئيس جمهورية باكستان الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدت على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور، بما يخدم مصلحة البلدين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم.

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متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

نص برقية ولي العهد لرئيس وزراء باكستان

دولة السيد / عمران خان حفظه الله

رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنيا لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.