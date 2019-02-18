الرئيس الباكستاني يمنح ولي العهد أعلى وسام مدني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام أباد

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن العلاقات الأخوية بين السعودية وباكستان ترتكز على مبدأ التضامن الإسلامي، وأنها نموذج تحتذي به الأمم الأخرى، حيث تعود العلاقات إلى نحو 67 عاما شهدت فيها العلاقة تطورا ثابتا عاد بالفائدة على كلا البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علوي لولي العهد في القصر الرئاسي اليوم ، حيث عقدا اجتماعا نقل فيه ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الباكستاني، فيما حمله علوي تحياته وتقديره للملك سلمان، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية ـ الباكستانية في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الباكستاني أن للمملكة وقيادتها مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني، وزيارة ولي العهد ستسهم في تعزيز وتقوية علاقات الصداقة بين البلدين، موجها الدعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة باكستان.

بعد ذلك منح الرئيس الباكستاني ولي العهد أعلى وسام مدني في باكستان (نيشان - باكستان).

وكان ولي العهد توجه من مقر إقامته في إسلام أباد، يرافقه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إلى القصر الرئاسي على عربة تجرها الخيول، وفقا لبروتوكول القصر الرئاسي لكبار الشخصيات.

وأقام رئيس باكستان حفل غداء احتفاء بزيارة ولي العهد، وعزف السلامان الوطنيان السعودي والباكستاني في بداية الحفل.

ولي العهد: علاقاتنا نموذج تحتذي به الأمم الأخرى

"تشرفت بلقاء فخامة الرئيس الباكستاني، وأشكر فخامته على تكريمه لي من خلال منحي أعلى أوسمة الجمهورية.

إن العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وباكستان ترتكز على مبدأ التضامن الإسلامي، وإنها نموذج تحتذي به الأمم الأخرى، حيث تعود العلاقات إلى نحو 67 عاما شهدت فيها العلاقة تطورا ثابتا عاد بالفائدة على كلا البلدين.

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وأقام الآباء المؤسسون للدولتين هذه العلاقات على أساس من الصدق والتفاهم المشترك والاحترام المتبادل الذي يعود إلى الأيام الأولى لنشأة باكستان في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وكانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت بباكستان فور إعلان استقلالها، وقد زار أغلب ملوك المملكة باكستان، كما قام أغلب قادة باكستان بزيارة المملكة.

وشارك الإخوة الباكستانيون بصدق وفعالية في عملية التنمية الضخمة التي شهدتها المملكة، وخاصة التوسع الضخم في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وهناك ما يزيد عن مليوني باكستاني يعملون في المملكة ويسهمون بنصيبهم في مشروع التنمية في المملكة وباكستان.

وأتمنى التوفيق والسداد لفخامة رئيس جمهورية باكستان في خدمة شعبه ووطنه".

الأمير محمد بن سلمان

رئيس باكستان: علاقاتنا عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ

"إن باكستان تفتخر بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية. وباكستان والمملكة مرتبطتان بعلاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على قيم دينية وثقافية مشتركة.

إن للمملكة وقيادتها مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني، وزيارة ولي العهد ستسهم في تعزيز وتقوية علاقات الصداقة بين البلدين. كما نرحب بتشكيل المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني الأعلى كآلية مؤسساتية عليا لتنفيذ القرارات والاتفاقيات في المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي. ونؤكد دعم باكستان لرؤية المملكة (2030) التي ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والسياحية.

نعرب عن تقديرنا لجهود ولي العهد في الإصلاحات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، ونشيد بتوقيع المملكة وباكستان على اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وذلك ثمرة لجهود ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني، كما أن التعاون والشراكة القائمة بين البلدين تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوجه الدعوة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة باكستان".

عارف علوي