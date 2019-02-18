، لقاء تعريفي للملكية الفكرية مع دور النشر والمهتمين بحقوق المؤلف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدم عرضاً مرئياَ يتناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية

تنظم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالرياض، لقاءً تعريفياً بدور الهيئة وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمشاركة عدد من دور النشر في المملكة والمهتمين بحقوق المؤلف.

وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على دراسة وتطوير أنظمة الملكية الفكرية، وقد بدأت بنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ 2/7/ 1424هـ، في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودور النشر في المملكة، إذْ ستقدم الورشة عرضاً مرئياَ يتناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية والتعريف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية ومعاهدة مراكش التي انضمت إليها المملكة مؤخراً، ولأخذ مرئيات دور النشر حول نظام حقوق المؤلف والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في هذا المجال.

ودعت الهيئة دور النشر والمهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://goo.gl/forms/NJWTlnpxbofZuGLC2