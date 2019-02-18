، لقاء تعريفي للملكية الفكرية مع دور النشر والمهتمين بحقوق المؤلف ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تنظم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالرياض، لقاءً تعريفياً بدور الهيئة وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمشاركة عدد من دور النشر في المملكة والمهتمين بحقوق المؤلف.
وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على دراسة وتطوير أنظمة الملكية الفكرية، وقد بدأت بنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ 2/7/ 1424هـ، في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودور النشر في المملكة، إذْ ستقدم الورشة عرضاً مرئياَ يتناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية والتعريف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية ومعاهدة مراكش التي انضمت إليها المملكة مؤخراً، ولأخذ مرئيات دور النشر حول نظام حقوق المؤلف والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في هذا المجال.
ودعت الهيئة دور النشر والمهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://goo.gl/forms/NJWTlnpxbofZuGLC2
لقاء تعريفي للملكية الفكرية مع دور النشر والمهتمين بحقوق المؤلفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
تنظم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالرياض، لقاءً تعريفياً بدور الهيئة وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمشاركة عدد من دور النشر في المملكة والمهتمين بحقوق المؤلف.
وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على دراسة وتطوير أنظمة الملكية الفكرية، وقد بدأت بنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ 2/7/ 1424هـ، في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودور النشر في المملكة، إذْ ستقدم الورشة عرضاً مرئياَ يتناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية والتعريف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية ومعاهدة مراكش التي انضمت إليها المملكة مؤخراً، ولأخذ مرئيات دور النشر حول نظام حقوق المؤلف والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في هذا المجال.
ودعت الهيئة دور النشر والمهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://goo.gl/forms/NJWTlnpxbofZuGLC2
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
04:52 PM
تقدم عرضاً مرئياَ يتناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية
تنظم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالرياض، لقاءً تعريفياً بدور الهيئة وأنشطتها وتوجهاتها الحالية والمستقبلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمشاركة عدد من دور النشر في المملكة والمهتمين بحقوق المؤلف.
وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على دراسة وتطوير أنظمة الملكية الفكرية، وقد بدأت بنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ 2/7/ 1424هـ، في إطار أهداف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودور النشر في المملكة، إذْ ستقدم الورشة عرضاً مرئياَ يتناول الخلفية التاريخية للمملكة في مجال الملكية الفكرية والتعريف بالهيئة السعودية للملكية الفكرية ومعاهدة مراكش التي انضمت إليها المملكة مؤخراً، ولأخذ مرئيات دور النشر حول نظام حقوق المؤلف والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في هذا المجال.
ودعت الهيئة دور النشر والمهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://goo.gl/forms/NJWTlnpxbofZuGLC2
، لقاء تعريفي للملكية الفكرية مع دور النشر والمهتمين بحقوق المؤلف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء تعريفي للملكية الفكرية مع دور النشر والمهتمين بحقوق المؤلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.