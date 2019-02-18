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لقي ثمانية عناصر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من قبل إيران، مصرعهم، وأصيب آخرون الليلة الماضية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر الناطق الإعلامي باسم محور آزال المقدم فائز الصعدي أن الجيش الوطني اليمني أفشل محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في باقم بمحافظة صعدة، مؤكداً مقتل ثمانية عناصر من المليشيا الحوثية، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة.
وأشار "الصعدي" إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم المليشيا بحشدها إلى جبهة باقم.
مصرع 8 حوثيين شمال محافظة صعـدة اليمنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-18
لقي ثمانية عناصر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من قبل إيران، مصرعهم، وأصيب آخرون الليلة الماضية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر الناطق الإعلامي باسم محور آزال المقدم فائز الصعدي أن الجيش الوطني اليمني أفشل محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في باقم بمحافظة صعدة، مؤكداً مقتل ثمانية عناصر من المليشيا الحوثية، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة.
وأشار "الصعدي" إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم المليشيا بحشدها إلى جبهة باقم.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
04:52 PM
الجيش أفشل محاولة تسلل للمليشيا في "باقم"
لقي ثمانية عناصر من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من قبل إيران، مصرعهم، وأصيب آخرون الليلة الماضية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة شمال اليمن.
وذكر الناطق الإعلامي باسم محور آزال المقدم فائز الصعدي أن الجيش الوطني اليمني أفشل محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في باقم بمحافظة صعدة، مؤكداً مقتل ثمانية عناصر من المليشيا الحوثية، فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة.
وأشار "الصعدي" إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم المليشيا بحشدها إلى جبهة باقم.
، مصرع 8 حوثيين شمال محافظة صعـدة اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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