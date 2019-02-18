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محمد بن مسعود - الدمام - في الوقت الذي يعتبر فيه خبراء التكنولوجيا أن الجدل بشأن أفضلية هواتف "أبل" أو تلك التي تعمل بنظام "أندرويد" لن ينتهي أبدًا، ربطت دراسة حديثة بين اختيار الهاتف الذكي وبعض الصفات الاجتماعية لحامله.
وبحسب الدراسة التي أعجتها هيئة "بيتر باي" البريطانية، فإن عشاق هواتف "أبل" يختلفون في عدد من الصفات عمن يستخدمون هواتف "أندرويد"، لا سيما فيما يخص العلاقات العائلية.
ووجدت الدراسة أن مستخدمي "آيفون" يكونون أكثر قربًا من العائلة، وكشفت الأرقام أنهم أكثر حرصًا بنسبة 18 بالمئة على جعل الأقارب "قبل كل شيء" مقارنة بمستخدمي "أندرويد"، حسب "سكاي نيوز عربية".
في المقابل، أظهرت الدراسة أن مستخدمي "أندرويد" أكثر عرضة بنسبة 18 بالمئة لإقامة علاقات فاترة مع الوسط الاجتماعي، ذلك حسب النتائج التي نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأوردت الدراسة أن مستخدمي أجهزة "أندرويد" يكترثون بدرجة أقل بنسبة 6 بالمئة إلى الانسجام مع المجتمع، مقارنة بمستخدمي آيفون الذين يثمنون العلاقات الاجتماعية بدرجة أكبر.
ووصلت المنافسة بين مستخدمي هواتف "أبل" و"أندرويد" إلى درجة مثيرة، لا تقل شراسة عن المنافسة بين الشركات المصنعة ذاتها.
آيفون أم أندرويد.. ماذا يقول جوالك الذكي عن شخصيتك؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18
في الوقت الذي يعتبر فيه خبراء التكنولوجيا أن الجدل بشأن أفضلية هواتف "أبل" أو تلك التي تعمل بنظام "أندرويد" لن ينتهي أبدًا، ربطت دراسة حديثة بين اختيار الهاتف الذكي وبعض الصفات الاجتماعية لحامله.
وبحسب الدراسة التي أعجتها هيئة "بيتر باي" البريطانية، فإن عشاق هواتف "أبل" يختلفون في عدد من الصفات عمن يستخدمون هواتف "أندرويد"، لا سيما فيما يخص العلاقات العائلية.
ووجدت الدراسة أن مستخدمي "آيفون" يكونون أكثر قربًا من العائلة، وكشفت الأرقام أنهم أكثر حرصًا بنسبة 18 بالمئة على جعل الأقارب "قبل كل شيء" مقارنة بمستخدمي "أندرويد"، حسب "سكاي نيوز عربية".
في المقابل، أظهرت الدراسة أن مستخدمي "أندرويد" أكثر عرضة بنسبة 18 بالمئة لإقامة علاقات فاترة مع الوسط الاجتماعي، ذلك حسب النتائج التي نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأوردت الدراسة أن مستخدمي أجهزة "أندرويد" يكترثون بدرجة أقل بنسبة 6 بالمئة إلى الانسجام مع المجتمع، مقارنة بمستخدمي آيفون الذين يثمنون العلاقات الاجتماعية بدرجة أكبر.
ووصلت المنافسة بين مستخدمي هواتف "أبل" و"أندرويد" إلى درجة مثيرة، لا تقل شراسة عن المنافسة بين الشركات المصنعة ذاتها.
18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440
04:41 PM
في الوقت الذي يعتبر فيه خبراء التكنولوجيا أن الجدل بشأن أفضلية هواتف "أبل" أو تلك التي تعمل بنظام "أندرويد" لن ينتهي أبدًا، ربطت دراسة حديثة بين اختيار الهاتف الذكي وبعض الصفات الاجتماعية لحامله.
وبحسب الدراسة التي أعجتها هيئة "بيتر باي" البريطانية، فإن عشاق هواتف "أبل" يختلفون في عدد من الصفات عمن يستخدمون هواتف "أندرويد"، لا سيما فيما يخص العلاقات العائلية.
ووجدت الدراسة أن مستخدمي "آيفون" يكونون أكثر قربًا من العائلة، وكشفت الأرقام أنهم أكثر حرصًا بنسبة 18 بالمئة على جعل الأقارب "قبل كل شيء" مقارنة بمستخدمي "أندرويد"، حسب "سكاي نيوز عربية".
في المقابل، أظهرت الدراسة أن مستخدمي "أندرويد" أكثر عرضة بنسبة 18 بالمئة لإقامة علاقات فاترة مع الوسط الاجتماعي، ذلك حسب النتائج التي نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.
وأوردت الدراسة أن مستخدمي أجهزة "أندرويد" يكترثون بدرجة أقل بنسبة 6 بالمئة إلى الانسجام مع المجتمع، مقارنة بمستخدمي آيفون الذين يثمنون العلاقات الاجتماعية بدرجة أكبر.
ووصلت المنافسة بين مستخدمي هواتف "أبل" و"أندرويد" إلى درجة مثيرة، لا تقل شراسة عن المنافسة بين الشركات المصنعة ذاتها.
، آيفون أم أندرويد.. ماذا يقول جوالك الذكي عن شخصيتك؟ ،
المصدر : الخليج 365
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