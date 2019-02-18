توجيه عاجل من ولي العهد بشأن 2107 سجين باكستاني في المملكة

أمر ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الاثنين، بالإفراج الفوري عن أكثر من 2000 سجين باكستاني في سجون المملكة العربية السعودية.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ووزير الإعلام فؤاد شودري، إلى أن ولي العهد السعودي، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى باكستان، أمر بإطلاق سراح السجناء الباكستانيين، في تأكيد على الرعاية الكريمة التي تتلقاها الجالية الباكستانية المقيمة في السعودية.

وقال “قريشي” في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق سراح 2107 سجناء باكستانيين من سجون المملكة فوراً؛ فيما سيتم استعراض وضع بقية السجناء”.

وتابع “قريشي”: “الشعب الباكستاني يشكر ولي العهد على لفتته الكريمة والاستجابة لطلب رئيس الوزراء عمران خان”.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، قد طلب من ولي العهد، اتخاذ خطوات للإفراج عن بعض السجناء الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة.

وردّ ولي العهد على طلب رئيس الوزراء الباكستاني، بالقول: “اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية.. سنفعل كل ما في وسعنا في هذا الجانب”.

وأثار رد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على طلب لرئيس الوزراء الباكستاني، إعجاب المواطنين والمسؤولين الباكستانيين الذين تناقلوا حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّروا عن سعادتهم باهتمام ومحبة القيادة السعودية للباكستانيين.

يشار إلى أن عدد السجناء الباكستانيين في السجون السعودية، يصل إلى 3 آلاف سجين؛ بعضهم موقوف في قضايا صغيرة؛ وفقاً لإحصائيات وزارة الخارجية الباكستانية.