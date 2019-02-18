شاهد: ولي العهد يصل القصر الرئاسي الباكستاني على مركبة تجرها الفرسان

رصدت عدة صور لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم، على مركبة يجرها فرسان ويحيط بها الخيالة والحرس الرئاسي، برفقة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، فيما قدّم أفراد من فرق الفنون الشعبية من مختلف الأقاليم الباكستانية لوحات فنية تراثية من الرقص الشعبي، وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله القصر الرئاسي الرئيس عارف علوي وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

ووفق حساب “باكستان بالعربي” على “تويتر”، فهذه المركبة تسمّى بگھی Buggy كانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر، وتستخدم الآن في باكستان في المناسبات.