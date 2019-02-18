بالفيديو والصور: الرئيس الباكستاني يقلد ولي العهد أرفع وسام مدني بالبلاد

قلد الرئيس الباكستاني عارف ألفي اليوم (الإثنين)، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “وسام باكستان”؛ وهو أرفع وسام مدني في البلاد. واستقبلت باكستان بحفاوة كبيرة ولي العهد الذي وصل أمس في زيارة لها، خلال جولته الآسيوية التي سيواصلها بزيارة الهند والصين، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وشهد الأمير محمد توقيع مجموعة من الاتفاقات بين البلدين لاستثمارات في باكستان في قطاعات عدة بينها الصناعات البتروكيميائية والزراعة.

وأكد ولي العهد في كلمة ألقاها أمام رئيس الوزراء الباكستاني ومسؤولي البلدين، أنه سعيد لزيارة باكستان ووصفها بالدولة العزيزة على السعوديين، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 20 مليار دولار.

من جانبه، شكر رئيس الوزراء الباكستاني المملكة على دعمها، قائلا: “إن “العلاقات بين باكستان والسعودية بلغت مستوى غير مسبوق”.

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